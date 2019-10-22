Авария в Уфе: на улице Менделеева столкнулись сразу несколько автомобилей

Минувшей ночью в Уфе произошла страшная авария. На улице Менделеева столкнулись сразу несколько автомобилей. По данным очевидцев, один из участников аварии задел пешехода.





Все произошло ближе к полуночи на перекрестке улиц Менделеева и генерала Горбатова. Ночную тишину разорвал скрежет металла: столкнулись две иномарки. По всей видимости, один из автомобилистов не пропустил другого на перекрестке. Очевидцы рассказывают, что в этот момент мимо проходила девушка. Одна из иномарок вылетела с дороги и в буквальном смысле сбила несчастную с ног.

Ее зацепили прямо на пешеходном переходе. Девушку отбросило от удара прямо в дорожный знак. Приехали сразу две бригады скорых. Пока грузили, вроде была в сознании. Собирались в реанимацию увозить.

Все, абсолютно все водители Уфы решили, что там можно гонять под соточку. Постоянно замечаю - там горит красный свет, а они как бараны едут. За один день там очень много аварийных ситуаций.

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Сейчас сотрудники столичной госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. Уфимцы отмечают, что это место - одно из самых опасных в городе. Всему виной ночные "гонщики", которые по ночам "выжимают" здесь из своих железных коней все лошадиные силы.