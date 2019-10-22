В Уфе преступник угрожая ножом ограбил офис микрозаймов

В дежурную часть Отдела полиции №5 УМВД России по городу Уфе поступил звонок от 22-летней местной жительницы. Она сообщила о том, что посреди рабочего дня к ней офис зашел мужчина и, угрожая ножом, забрал денежные средства.





По предварительным данным, на рабочем месте сотрудница увидела, что потенциальный клиент банка не может зайти внутрь. Желая помочь, она визуально показала мужчине, что дверную ручку надо дернуть посильнее. Преодолев некоторые трудности, визитер вошел в офис. Однако взаимной вежливости мужчина не проявил. Вместо паспорта для оформления займа, из кармана куртки он достал нож. Угрожая холодным оружием, мужчина потребовал деньги. Напуганная женщина передала злоумышленнику 2,5 тысячи рублей, после чего грабитель скрылся с места происшествия.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее судимый житель поселка Красный Яр Уфимского района. Мужчина признался в содеянном.По факту разбойного нападения с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ.