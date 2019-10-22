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В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина

Добавлено: 22.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина

В деревне Давлятовка Аскинского района Башкортостана утром 22 октября в жилом деревянном доме по улице Конституционной произошел пожар. Информация о случившемся поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС РБ.


На место происшествия были направлены силы и средства «26 отряда ФПС по Республике Башкортостан» — две спецмашины и пять человек личного состава, а также добровольная пожарная команда Аскинского сельсовета.

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«К сожалению, в ходе разбора и проливки конструкций обнаружена погибшая 80-летняя женщина. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно оперативная группа и дознаватель МЧС России», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
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