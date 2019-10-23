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В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля

Добавлено: 23.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля

В Чишминском районе Башкирии накануне на трассе Арсланово-Чишмы-К. Мияки под колесами автомобиля погиб пешеход. 50-летний житель Миякинского района, управляя «Тойота Королла», увидел на проезжей части пешехода, сообщает региональная Госавтоинспекция.


По словам водителя, мужчина двигался посередине проезжей части.

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Чтобы избежать столкновения с 62-летним уфимцем, водитель «Тойота» ушел вправо и касательно задел мужчину зеркалом. После этого пешехода сбил попутный «Рено Логан» под управлением 36-летнего жителя Давлеканово. Пешеход скончался на месте происшествия.

Водитель «Рено» сказал, что мужчина был в темной одежде без световозвращающих элементов.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: фото пресс-служба ГИБДД по РБ
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