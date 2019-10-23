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В Уфе следователи рассказали, от чего в торговом центре могла умереть девочка

Добавлено: 23.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе следователи рассказали, от чего в торговом центре могла умереть девочка

Сегодня, 23 октября, стало известно о смерти 13-летней девочки в Уфе. Марине (имя изменено. — Прим.) стало плохо в одном из уфимских торговых центров, ее тут же увезли на скорой, но спасти жизнь девочки медики не смогли. Сейчас делом занимаются следователи.


— Следственными органами организовано проведение доследственной проверки по факту смерти, — сообщили в Следственном комитете Башкирии. — По предварительным данным, 22 октября 2019 года компания из троих подростков находилась в туалете ТРК «Семья», 14-летняя девочка потеряла сознание. Находящиеся рядом посетители вызвали скорую помощь, после чего девочку доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, в тот же день она скончалась, не приходя в сознание.

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К этому моменту следователи уже осмотрели место происшествия и ведут опрос очевидцев. Назначена судмедэкспертиза, по ее результатам установят причину смерти. По информации собственного источника UFA1.RU, Марина отравилась газом из баллончика.
— Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в Следственном комитете. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Источник: ufa1.ru
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