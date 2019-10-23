В Мелеузовском районе работник сельхозпредприятия украл теленка

Житель Мелеузовского района подозревается в краже теленка. Мужчина планировал вырастить его в собственном домохозяйстве, но животное погибло.





В Отдел МВД России по Мелеузовскому району поступило заявление о краже скота с одного из местных сельхозпредприятий. По словам руководителя фирмы с пастбища пропал десятидневный теленок.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства пропажи животного и задержали подозреваемого в краже. Им оказался работник этого предприятия – 30-летний местный житель. Он признался в содеянном.По предварительной версии, сельчанин решил украсть новорожденного теленка с целью откормить, а затем продать. Мужчина отвез его на машине к себе домой и поместил в сарае. Однако завершить свой преступный умысел мужчина не смог. Он перекормил теленка, и тот умер. Подозреваемый закопал тушу животного.В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под подпиской о невыезде.