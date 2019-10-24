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ДТП в Кармаскалинском районе: под колесами фуры погиб молодой парень

Добавлено: 24.10.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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ДТП в Кармаскалинском районе: под колесами фуры погиб молодой парень

В Башкирии друзья и близкие скорбят 19-летнему Мирату Гильманову. Парень трагически погиб под колесами фуры ранним утром 20 октября в Кармаскалинском районе Башкирии. Водитель большегруза с места происшествия скрылся.


В день трагедии люди стали рассылать жуткие фотографии с места ДТП. Люди писали, мол, молодого человека переехала фура, отправляли снимки, сообщает КП-Уфа.

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Местная жительница:
В субботу молодого парня насмерть сбила фура. Про то, что это кошмар и ужасное горе для его близких и родных, я писать не буду, всё и так понятно. Хотя не была с ним знакома, но пробило до слез. Обращаюсь к тем, кто перекидывает фото с места трагедии - руки бы вам за это переломать. Поставьте себя на место тех, кто был с ним близко знаком, был его другом, какого будет им, если в этом круговороте сообщений эти фотографии дойдут до них? Задумайтесь хоть немного. 
Чуть позже выяснилось, что им оказался 19-летний Мират. Известно, что в момент ДТП он шел по обочине в темной одежде. Задержали водителя или нет, не сообщается.

Мирата похоронили вчера, 22 октября, в родном селе Улукулево.
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Источник: bash.news
Фото: соцсети
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