В Уфе перепалка в родительском чате закончилась дракой и судом

Из-за замечания в родительском чате в Уфе произошла драка, сообщает «ГТРК-Башкортостан». По информации телерадиоканала, в настоящее время конфликт дошел до суда, где нападавшую оправдали.





Со слов пострадавшей Татьяны Черкассовой, все началось год назад, когда она сделала замечание родителям мальчика, который крутился без штанов рядом с дочерью Татьяны во время тихого часа. В результате тетя мальчика во время уже реальной встречи набросилась на жертву и опрокинула ее.

«Вот она меня хватает за волосы и швыряет на проезжую часть…» — рассказала женщина.

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Фото: скриншот видео ГТРК-Башкортостан

Татьяна попала с полученными травмами в больницу, однако после обращения в суд нападавшую оправдали. В настоящий момент Татьяна вместе с супругом написали жалобу.