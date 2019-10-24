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В Уфе перепалка в родительском чате закончилась дракой и судом

Добавлено: 24.10.19
Просмотров: 141
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе перепалка в родительском чате закончилась дракой и судом

Из-за замечания в родительском чате в Уфе произошла драка, сообщает «ГТРК-Башкортостан». По информации телерадиоканала, в настоящее время конфликт дошел до суда, где нападавшую оправдали.


Со слов пострадавшей Татьяны Черкассовой, все началось год назад, когда она сделала замечание родителям мальчика, который крутился без штанов рядом с дочерью Татьяны во время тихого часа. В результате тетя мальчика во время уже реальной встречи набросилась на жертву и опрокинула ее.

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«Вот она меня хватает за волосы и швыряет на проезжую часть…» — рассказала женщина.
Татьяна попала с полученными травмами в больницу, однако после обращения  в суд нападавшую оправдали. В настоящий момент Татьяна вместе с супругом написали жалобу.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео ГТРК-Башкортостан
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