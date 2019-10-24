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В Бураевском районе комбайнер получил тяжелую травму ноги

Добавлено: 24.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе комбайнер получил тяжелую травму ноги

В Бураевском районе 52-летний тракторист совхоза имени Ленина  пострадал во время работы на комбайне. Несчастный случай произошел 9 сентября, когда он заметил неисправность комбайна.


Пострадавший вышел из кабины, не заглушив двигатель, поднялся на ящик аккумуляторной батареи и, обнаружив неисправность, хотел спрыгнуть вниз, чтобы осмотреть механизм. Однако его правая нога оказалась зажата между приводным ремнем и шкивом.

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В Гоструде установили, что причиной несчастного случая стало отсутствие защитных ограждений вращающихся элементов конструкции комбайна, кроме того, из-за нехватки рабочих рук на предприятии никто не контролировал исправность машин. Также осматривать механизм пострадавший должен был при выключенном двигателе. Работодателя привлекли к административной ответственности на общую сумму штрафов в 205 тысяч рублей.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Гострудинспекции
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