В Уфе посетитель принес в кафе автомат Калашникова

Вчера, 22 октября, в Уфе произошел неприятный инцидент. Произошла серьезная ссора между 23-летним гражданином Узбекистана и тремя посетителями. Сотрудникам кафе пришлось вызывать полицейских.





Инцидент произошел в ресторане по улице Менделеева. 23-летний иностранец что-то не поделил с тремя молодыми людьми: мужчинами 35-ти и 28-ми лет и 20-летней девушкой. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: prohandmade.ru

В ходе ссоры парень достал предмет, похожий на автомат Калашникова. Он стал им размахивать перед шокированной компанией.По предварительным данным, обошлось без жертв. С места ЧП полицейские изъяли видеозапись с камер наблюдения. Процессуальное решение по факту случившегося пока не принято.Фото: Интернет.