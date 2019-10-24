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В Уфе посетитель принес в кафе автомат Калашникова

Добавлено: 24.10.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе посетитель принес в кафе автомат Калашникова

Вчера, 22 октября, в Уфе произошел неприятный инцидент. Произошла серьезная ссора между 23-летним гражданином Узбекистана и тремя посетителями. Сотрудникам кафе пришлось вызывать полицейских.


Инцидент произошел в ресторане по улице Менделеева. 23-летний иностранец что-то не поделил с тремя молодыми людьми: мужчинами 35-ти и 28-ми лет и 20-летней девушкой. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.

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В ходе ссоры парень достал предмет, похожий на автомат Калашникова. Он стал им размахивать перед шокированной компанией.

По предварительным данным, обошлось без жертв. С места ЧП полицейские изъяли видеозапись с камер наблюдения. Процессуальное решение по факту случившегося пока не принято.
Фото: Интернет.
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Источник: bash.news
Фото: prohandmade.ru
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