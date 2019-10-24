Житель Уфы перевел на свой счет деньги с чужого телефона

Житель города Уфы пострадал от действий вора. Полицейскими по подозрению в совершении кражи задержан ранее судимый горожанин.
В Отдел полиции №5 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о краже денег у 21-летнего местного жителя. По словам уфимца, это произошло после того, как у него на улице незнакомый человек попросил сотовый телефон с целью позвонить.
Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого в совершении противоправного действия. Им оказался 27-летний ранее судимый житель города Уфы. Он признался в содеянном.
По предварительной версии, мужчина действительно сделал звонок с мобильника потерпевшего. В момент разговора он заметил, что на чужой сотовый пришло сообщение о зачислении на счет денежных средств. Решив их присвоить, он с помощью услуги мобильного банка перевел на свой счет более трех тысяч рублей. Деньги мужчина позже потратил на собственные нужды.
В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей.