Житель Уфы перевел на свой счет деньги с чужого телефона

Житель города Уфы пострадал от действий вора. Полицейскими по подозрению в совершении кражи задержан ранее судимый горожанин.





В Отдел полиции №5 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о краже денег у 21-летнего местного жителя. По словам уфимца, это произошло после того, как у него на улице незнакомый человек попросил сотовый телефон с целью позвонить.

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Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого в совершении противоправного действия. Им оказался 27-летний ранее судимый житель города Уфы. Он признался в содеянном.По предварительной версии, мужчина действительно сделал звонок с мобильника потерпевшего. В момент разговора он заметил, что на чужой сотовый пришло сообщение о зачислении на счет денежных средств. Решив их присвоить, он с помощью услуги мобильного банка перевел на свой счет более трех тысяч рублей. Деньги мужчина позже потратил на собственные нужды.В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей.