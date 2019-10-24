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Авария в Дюртюлинском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Шевроле Круз», погиб водитель

Добавлено: 24.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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Авария в Дюртюлинском районе: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Шевроле Круз», погиб водитель

Смертельная авария произошла 24 октября на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и «Шевроле Круз». За рулем первой легковушки находился 29-летний мужчина, иномаркой управляла 38-летняя уфимка.


По данным пресс-службы республиканского МЧС, к месту ДТП на помощь пострадавшим прибыли спасатели, медики и госавтоинспекторы.

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В региональной ГИБДД уточнили, на месте погиб водитель отечественного автомобиля, его четыре пассажира госпитализированы. Также в больницу доставлен 12-летний мальчик из «Шевроле».

Обстоятельства и причины аварии выясняют дорожные полицейские. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по республике.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ, МЧС Башкирии
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