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В Уфе водитель маршрутки подрался с пассажиром

Добавлено: 25.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе водитель маршрутки подрался с пассажиром

Водитель уфимской маршрутки набросился с кулаками на своего пассажира, который заступился за другую девушку, которую водитель толкнул и обматерил.


О неприятном инциденте написала сама потерпевшая в социальных сетях. Анна Е. рассказала, что вчера, 24 октября, села в автобус, следующий по маршруту №272 и принадлежащий ИП Искалин.

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- Оплачиваю я проезд картой, однажды водитель ввел сумму 100 рублей, второй раз – 50, при этом нигде не указано, что при оплате картой сумма меняется. Сейчас произошло то же самое, и при просьбе дать мне сдачи, мне нагрубили, обматерили, послали, еще и вытолкнули, - жалуется Анна Е.
Девушка рассказала, что за нее заступился молодой парень, который ехал с ней в одной маршрутке, но водитель с ним не стал церемониться и бросился в драку. Когда же пассажирка попыталась заснять происходящее на телефон, разъяренный водитель выхватил и выбросил мобильный. Но самое интересное, что когда Анна отправилась писать заявление в полицию на своего обидчика, то узнала, что виновница происшествия – она сама.
- Я пошла, написала заявление, вечером меня снова вызвали, при этом сказали, что водитель на меня и на этого мальчика написал заявление, что я «делала попытку кражи денежных средств», а мальчик «избил водителя». Следователь посмеялась, сказала, что водитель очень милый спокойный человек, он отпущен, оправдан. Я в шоке! – возмущается девушка.
Комментаторы соцсетей признали, что так оставлять это дело нельзя, поскольку случаи хамства и неадекватного поведения водителей в автобусах и маршрутках участились в последнее время, как и случаи с махинациями при оплате проезда картой. Анне посоветовали написать заявление в прокуратуру и в Роспотребнадзор.

Источник: www.ufa.kp.ru
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