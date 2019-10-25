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Авария в Уфе: на пересечении улиц Орджоникидзе и Вологодской самосвал наехал на фонарный столб

Добавлено: 25.10.19
Просмотров: 54
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: на пересечении улиц Орджоникидзе и Вологодской самосвал наехал на фонарный столб

Уфимцы рассказали о страшной аварии в социальных сетях в группе «БашДТП. Уфа и Башкортостан». По словам очевидцев, сегодня, 25 октября, в Калининском районе на пересечении улиц Орджоникидзе и Вологодской самосвал наехал на фонарный столб.


От удара кабину фактически разделило на две части. После столкновения груженый транспорт сразу же загорелся. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Также очевидцы отмечают, что водитель самосвала чудом выжил, выпрыгнув из кабины. Обстоятельства произошедшего выясняются. Автолюбители же поделились своими версиями ДТП: либо у самосвала отказали тормоза, либо его кто-то мог подрезать, или водитель не соблюдал скоростной режим.

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— 25 октября 2019 года в 10:11 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Камаз на пересечение улиц Вологодской-Орджоникидзе в г.Уфе. На место направлены силы и средства пожарно-спасательной части №3 уфимского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 2 единиц техники и 6 человек личного состава. По прибытии установлено, что происходит открытое горение кабины грузового автомобиля, поврежденного в результате столкновения с опорой линии электропередач. Проведено тушение. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет, — пояснили в пресс-службе МЧС по РБ.
— Страшное зрелище. Если он таким образом отвел удар от других, то респект водителю. Надеюсь, жив, — пишет Олеся Денисова.
— В этом месте пешеходный переход, и каждую минуту там кто-то стоит. Господи, надеюсь, никто не пострадал, — Александр Каримов.
— Могли тормоза отказать, и он решил в столб, — Эдуард Муратов.

Источник: proural.info
Фото: социальные сети
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