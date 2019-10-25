В Сибае предприниматель предложил участковому взятку

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с участковым уполномоченным зафиксирован факт покушения на мелкое взяточничество.





В Отдел МВД России по Сибаю от пожилой жительницы города поступило сообщение о возможном нарушении правил торговли. Прибыв по сообщению, полицейские обнаружили 35-летнего жителя г. Тольятти, который торговал на улице меховыми изделиями.

Мужчина отказался пройти в отдел полиции и предложил участковому уполнолномоченному «забыть о происшествии» за денежное вознаграждении. При передаче полицейскому незаконного денежного вознаграждения в размере 9 тысяч рублей мужчина был задержан.Как выяснили полицейские, ранее 35-летний мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.По факту мелкого взяточничества в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ.