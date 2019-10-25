В Уфе студентка хотела избавиться от "хвостов", но попалась на уловки вымогателя

В Отдел полиции № 10 Управления МВД России по городу Уфе обратилась 22-летняя девушка с заявлением о том, что у нее вымогают деньги.





Как выяснили полицейские, заявительница является студенткой одного из институтов Уфы. С начала года девушка перевелась с очной формы обучения на заочную. При переводе, ей необходимо было сдать несколько зачетов и экзаменов. Однако девушка не спешила этого делать, через общих знакомых она нашла парня, который за вознаграждения пообещал ей помочь «закрыть» долги.





В феврале этого года девушка передала «помощнику» 35 тысяч рублей, однако через некоторое время узнала, что зачеты и экзамены не проставлены. Сначала парень оправдывался, обещал все решить и при этом вымогал у девушки все новые суммы денег. Так с начала года девушка передала вымогателю более 250 тысяч рублей. Когда девушка поняла, что ее обманывают, решила обратиться за помощью в полицию.

Парню было назначено место и время встречи для передачи деньги. Он принял условия и согласился встретиться. В назначенное время и в указанном месте вымогателя ждала не только студентка, но и сотрудники уголовного розыска. В момент передачи денежных средств молодой человек был задержан полицейскими. Им оказался 20-летний студент одного из вузов Уфы.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Столичная полиция рекомендует: если вы попали в подобную ситуацию и у вас вымогают деньги - следует незамедлительно обратиться в полицию.

Фото: zab.ru