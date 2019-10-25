Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата своих сослуживцев в Забайкальском крае

Военнослужащий в ЗАТО Горный Улётовского района открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Стрельба произошла в воинской части №54160 в 7 часов по местному времени.





Солдат срочник расстрелял своих сослуживцев во время пересменки. Изначально поступило сообщение о четверых пострадавших с огнестрельными ранениями в живот. Однако позже число жертв возросло до 8. И двух раненных.



Семеро человек погибли на месте, еще один скончался по пути в больницу. Сейчас в клинике находится один раненый, второй дает показания военному следствию.



Устроивший стрельбу в Горном сбежал из войсковой части с автоматом. В городе устроили целую спецоперацию по его поимке.



Выстрелы были слышны во всем городе. Во время операции эвакуировали всех детей поблизости, а учеников отпустили по домам. Многих встречали родители, сотрудников правопорядка подняли по тревоге.



Однако позже военные смогли задержать беглеца своими силами. Известно, что с места расстрела врачи забрали только троих раненых — один погиб по дороге, двое выжили. Остальные были мертвы к приезду врачей.





Причиной расстрела под Читой могла стать дедовщина. Парень появился в воинской части N54160 четыре месяца назад, другие солдаты издевались над ним — часто и без видимой причины. Руководство воинской части знало об этом — так говорят свидетели.



Сегодня во время пересменки солдат решил отомстить — и расстрелял обидчиков. Погибли 8 человек — 4 солдата-срочника, 2 контрактника и 2 офицера.



В Минобороны считают, что причиной расстрела был нервный срыв, не связанный со службой.



Отец Рамиля Салим Шамсутдинов не знает, что случилось в части. Его сын ушел в армию 2 июля, сейчас мужчина находится дома, в Тюменской области.

“Я не знаю о том, что случилось. Рамиль ушел служить 4 месяца назад, проводили в армию, на присягу я не ездил. Нормальный парень, как все, служил нормально, не жаловался. Не рассказывал подробности, служить пошел потому что время подошло, нужно было идти в армию. Говорили 3-4 дня назад, созванивались, все было хорошо”.

"Я сейчас в Тюменской области и в Читу не собираюсь".

Источник: mash

Фото: mash