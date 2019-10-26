В Уфе загорелось одно из помещений следственного изолятора
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В Уфе в 08:45 задымилось здание следственного изолятора на улице Достоевского, 39. На место были направлены спасатели, сообщает МЧС по РБ.
Установлено, что сильное задымление произошло в кабинете на втором этаже. В ликвидации происшествия задействовано 14 единиц техники и 44 человека личного состава МЧС России.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: фото МЧС по РБ
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