В Уфе загорелось одно из помещений следственного изолятора

В Уфе в 08:45 задымилось здание следственного изолятора на улице Достоевского, 39. На место были направлены спасатели, сообщает МЧС по РБ.



Установлено, что сильное задымление произошло в кабинете на втором этаже. В ликвидации происшествия задействовано 14 единиц техники и 44 человека личного состава МЧС России.



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Фото: фото МЧС по РБ

Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле.