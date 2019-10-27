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ДТП в Чишминском районе: грузовик наехал на 37-летнего уфимца

Добавлено: 27.10.19
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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ДТП в Чишминском районе: грузовик наехал на 37-летнего уфимца

Сегодня, 27 октября, стало известно о смертельном ДТП в Чишминском районе Башкирии. Авария произошла вчера на 1441-м километре трассы М-5. Там грузовик наехал на 37-летнего уфимца. Спасти жизнь мужчины не удалось. Об аварии сообщили в ГИБДД по республике.


— Поздно вечером 54-летний житель Пензенской области, управляя грузовиком Volvo, совершил наезд на 37-летнего уфимца, — сообщили в ведомстве, — мужчина был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.

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По словам водителя, пешеход находился на проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия.
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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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