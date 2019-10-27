Авария в Благовещенском районе: погиб водитель «ВАЗ-2112» вылетев с дороги в кювет
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Поздним вечером 26 октября на территории Благовещенского района случилась смертельная авария, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.
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Всего за минувшие сутки на территории зарегистрировано 21 ДТП с двумя погибшими и 26 пострадавшими.
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Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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