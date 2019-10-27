Авария в Благовещенском районе: погиб водитель «ВАЗ-2112» вылетев с дороги в кювет

Поздним вечером 26 октября на территории Благовещенского района случилась смертельная авария, сообщил в своем блоге начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов.



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

На 17-м километре трассы Благовещенск-Турушла водитель «ВАЗа-2112» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В итоге 29-летний мужчина получил смертельные травмы.Всего за минувшие сутки на территории зарегистрировано 21 ДТП с двумя погибшими и 26 пострадавшими.