В Абзелиловском районе пьяный студент угнал машину: возбуждено уголовное дело

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкортостана полицейские задержали 17-летнего юношу, который решил покататься на чужом автомобиле и совершил угон.





29-летний житель Стерлитамака заявил о том, что в Аскарово неизвестный уехал на его «Ладе Ларгус» с парковки перед кафе. Угнанное авто сотрудники ГИБДД остановили на одной из сельских улиц – за рулем находился нетрезвый 17-летний студент колледжа.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, парень пошел на преступление, потому что захотел покататься. Его поступок привел к возбуждению уголовного дела по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Юноша находится под подпиской о невыезде.