Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе пожарный извещатель мог бы спасти жизнь пожилой женщины, но он лежал в шкафу

В Уфе пожарный извещатель мог бы спасти жизнь пожилой женщины, но он лежал в шкафу

Добавлено: 28.10.19
Просмотров: 150
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе пожарный извещатель мог бы спасти жизнь пожилой женщины, но он лежал в шкафу

В Уфе поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Льва Толстого. На место были направлены силы и средства МЧС России в количестве 3 единиц техники и 7 человек личного состава, сообщает МЧС по РБ.


Было установлено, что пожар произошел в трехкомнатной квартире. Пожар ликвидирован. В ходе тушения обнаружена погибшая 82-летняя женщина.

Массовая авария в Уфе: на трассе «Уфа-Аэропорт» столкнулись несколько иномарок и груженый КамАЗ

Читайте также:

Массовая авария в Уфе: на трассе «Уфа-Аэропорт» столкнулись несколько иномарок и груженый КамАЗ
Как отметил в ходе правительственного совещания Глава Башкирии Радий Хабиров, у женщины имелся пожарный извещатель, выданный социальными службами. Однако устройство лежало у женщины в шкафу и не было подключено.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Читать еще... 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: фото МЧС по РБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Кушнаренковском районе в садовом домике сгорела 9-летняя девочка
Происшествия
В Кушнаренковском районе в садовом домике сгорела 9-летняя девочка
В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина
Происшествия
В Аскинском районе в пожаре погибла пожилая женщина
В Стерлитамаке две женщины вывели из горящей квартиры инвалида и потушили пожар
Происшествия
В Стерлитамаке две женщины вывели из горящей квартиры инвалида и потушили пожар
Пожар в Белебее: в многоквартирном доме обнаружили тела мужчины и женщины
Происшествия
Пожар в Белебее: в многоквартирном доме обнаружили тела мужчины и женщины
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
Происшествия
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
В Иглинском районе в пожаре погибли женщина и две девочки
Происшествия
В Иглинском районе в пожаре погибли женщина и две девочки
В Уфе произошел пожар в общежитии "Горзеленхоза"
Происшествия
В Уфе произошел пожар в общежитии "Горзеленхоза"
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: