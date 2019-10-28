В Уфе пожарный извещатель мог бы спасти жизнь пожилой женщины, но он лежал в шкафу

В Уфе поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Льва Толстого. На место были направлены силы и средства МЧС России в количестве 3 единиц техники и 7 человек личного состава, сообщает МЧС по РБ.





Было установлено, что пожар произошел в трехкомнатной квартире. Пожар ликвидирован. В ходе тушения обнаружена погибшая 82-летняя женщина.

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Фото: фото МЧС по РБ

Как отметил в ходе правительственного совещания Глава Башкирии Радий Хабиров, у женщины имелся пожарный извещатель, выданный социальными службами. Однако устройство лежало у женщины в шкафу и не было подключено.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.