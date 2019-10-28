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В Уфе пропали Артем Мазов с двумя сыновьями

Добавлено: 28.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе пропали Артем Мазов с двумя сыновьями

Накануне в Отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Уфе обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что пропали двое сыновей.


По предварительным данным установлено, что 5-летний Вячеслав Мазов и его 8-летний брат Илья ушли гулять вместе с отцом 37-летним уфимцем Артемом Мазовым. Однако домой дети и их отец не вернулись.

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В настоящее время полиция и волонтеры ведут поиск пропавших.

Приметы отца: на вид 35 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет: чёрная куртка, синие джинсы, серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова: рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа.  Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава Мазова: рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.

Если вы видели разыскиваемых или располагаете информацией о их местонахождении, мы просим Вас сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам:

Дежурная часть МВД по РБ - 279-39-02,

Дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе – 237-19-60 или 02,

Отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Уфе – 8(347)279-48-70, 238-02-22.

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Источник: 02.мвд.рф
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