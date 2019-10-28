В Уфе пропали Артем Мазов с двумя сыновьями

В настоящее время полиция и волонтеры ведут поиск пропавших.
Приметы отца: на вид 35 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет: чёрная куртка, синие джинсы, серые ботинки.
Приметы Ильи Мазова: рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки. Приметы Вячеслава Мазова: рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.
Если вы видели разыскиваемых или располагаете информацией о их местонахождении, мы просим Вас сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам:
Дежурная часть МВД по РБ - 279-39-02,
Дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе – 237-19-60 или 02,
Отдел полиции №1 Управления МВД России по городу Уфе – 8(347)279-48-70, 238-02-22.