Авария в Нефтекамске: грузовой автомобиль УРАЛ столкнулся с "Приорой", погибли два человека

Вчера, 28 октября, в Нефтекамске произошла смертельная авария. Грузовой автомобиль УРАЛ столкнулся с отечественной "Приорой". Стали известны личности погибших в страшном ДТП.



На место происшествия незамедлительно направились спасатели, полицейские и скорая помощь. Удар был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла. Фотографии с места трагедии появились в социальных сетях.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети

В результате трагедии погибли двое 22-летних парней. Ими оказались Дмитрий Т. и Дмитрий А. Сообщается, что ребята работали электрогазосварщиками.Также стало известно, что погибшие в 2016 году окончили Нефтекамский машиностроительный колледж.В настоящее время на месте ЧП работают спецслужбы. Детали произошедшего предстоит выяснить инспекторам ДПС. По данному факту проводится проверка.