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Авария в Нефтекамске: грузовой автомобиль УРАЛ столкнулся с "Приорой", погибли два человека

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 130
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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Авария в Нефтекамске: грузовой автомобиль УРАЛ столкнулся с "Приорой", погибли два человека

Вчера, 28 октября, в Нефтекамске произошла смертельная авария. Грузовой автомобиль УРАЛ столкнулся с отечественной "Приорой". Стали известны личности погибших в страшном ДТП.


На место происшествия незамедлительно направились спасатели, полицейские и скорая помощь. Удар был настолько сильным, что легковушка превратилась в груду металла. Фотографии с места трагедии появились в социальных сетях.

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В результате трагедии погибли двое 22-летних парней. Ими оказались Дмитрий Т. и Дмитрий А. Сообщается, что ребята работали электрогазосварщиками.

Также стало известно, что погибшие в 2016 году окончили Нефтекамский машиностроительный колледж.

В настоящее время на месте ЧП работают спецслужбы. Детали произошедшего предстоит выяснить инспекторам ДПС. По данному факту проводится проверка.
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Источник: bash.news
Фото: соцсети
Видео: youtu.be
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