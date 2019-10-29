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В колледже культуры и искусств Стерлитамака студенты устроили бунт из-за увольнения преподавателя

Добавлено: 29.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В колледже культуры и искусств Стерлитамака студенты устроили бунт из-за увольнения преподавателя

В Башкирском республиканском колледже культуры и искусств в городе Стерлитамак разгорается скандал. Накануне студенты заблокировали выход директору учебного заведения Наталье Вагаповой. Причиной поднятого бунта стало неожиданное увольнение молодой учительницы математики и замдиректора по воспитательной работе Алии Асмандияровой.


По словам источника Proural, руководитель учебного заведения, вероятно, вынудила уволиться ценного специалиста, которого очень любил весь коллектив. Причем ни студенты колледжа, ни остальные педагоги об этом не знали. Когда стало известно, что преподаватель математики написала заявление об уходе, студенты стихийно собрались возле кабинета руководителя и попросили ее объяснить, почему увольняют любимого педагога. При этом дети скандировали: «Не допустим увольнения Алии Ахматовны». Однако директор к ним так и не вышла. Вместо этого она позвонила супругу, который и приехал за ней.

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По словам студентов колледжа, несправедливое решение об увольнении учительницы директор приняла после того, как 7 октября в Стерлитамаке в лесопосадке нашли тело 17-летнего молодого человека. Студент колледжа лежал с мешком на голове, рядом находились тюбики клея. При этом однокурсники отметили, что видели парня за день до смерти. Уже следующей ночью он не пришел ночевать в общежитие, а на утро появились трагические подробности его смерти.
— Вчера уволили воспитательницу главную нашу. Как мы поняли это из-за того что, у нас парень 17-летний умер, а он сиротой был. По факту опека должна быть у директора. Мы предполагаем, что она всю вину свалила на нашу воспитательницу. Нам сказали, что Алию Ахматовну по статье увольняют, а она всегда нас поддерживала. Все студенты из-за этого бунт подняли, мы то причину истинную знаем, а нам сказали, что воспитательница плохо провела последнее собрание. Директор вчера не стала разговаривать со студентами, пряталась ходила, на вопросы не отвечала. Когда муж выезжал, она оказывается на служебную машину села, потом сразу же пересела на свою машину, и уехала в Уфу, сбежала от всего, — рассказывает студент.
По словам Алии Асмандияровой, работу она очень любит, и последние события были для нее неожиданными. С детьми она общалась постоянно, была на должности заместителя директора по воспитательной работе и учителя математики. Проблемы возникли как раз в общежитии.


— Все произошло внезапно, сейчас ищу другую работу. Причиной стал трагический случай с мальчиком и дедовщина в общежитии. Я уволилась по собственному желанию, по статье меня не увольняли. Такой реакции студентов не ждала. Меня спросили: «Откуда дети знают? Иди успокаивай, покажи свой профессионализм». Я детям так и сказала, что не нужно лезть в дела взрослых. У меня двое детей, я в эти игры никогда не лезла, никого не настраивала, да и времени не было, — рассказала учительница.
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Источник: proural.info
Фото: группа "Башкирского колледжа культуры и искусств"
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