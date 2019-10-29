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Авария на Бирском тракте: ВАЗ-21099 столкнулся с фурой, погиб водитель

Добавлено: 29.10.19
Просмотров: 29
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария на Бирском тракте: ВАЗ-21099 столкнулся с фурой, погиб водитель

Пресс-служба Управления гражданской защиты в Уфе сообщила, что на Бирском тракте произошла смертельная авария. Сообщается, что в 16:30 столкнулся легковой автомобиль ВАЗ-21099 с фурой.

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По информации спасателей, когда они выезжали на место происшествия, было известно лишь о том, что внутри легкового автомобиля зажало 33-летнего человека.

По прибытии стало понятно, что мужчина погиб на месте. Его тело извлекли и передали в настоящий момент полиции. Причины аварии устанавливаются.
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Источник: gorobzor.ru
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