Авария на Бирском тракте: ВАЗ-21099 столкнулся с фурой, погиб водитель
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Пресс-служба Управления гражданской защиты в Уфе сообщила, что на Бирском тракте произошла смертельная авария. Сообщается, что в 16:30 столкнулся легковой автомобиль ВАЗ-21099 с фурой.
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По прибытии стало понятно, что мужчина погиб на месте. Его тело извлекли и передали в настоящий момент полиции. Причины аварии устанавливаются.
Источник:
gorobzor.ru
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