Авария на Бирском тракте: ВАЗ-21099 столкнулся с фурой, погиб водитель

Пресс-служба Управления гражданской защиты в Уфе сообщила, что на Бирском тракте произошла смертельная авария. Сообщается, что в 16:30 столкнулся легковой автомобиль ВАЗ-21099 с фурой.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По информации спасателей, когда они выезжали на место происшествия, было известно лишь о том, что внутри легкового автомобиля зажало 33-летнего человека.По прибытии стало понятно, что мужчина погиб на месте. Его тело извлекли и передали в настоящий момент полиции. Причины аварии устанавливаются.