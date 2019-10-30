Артема Мазова из Уфы не нашли до сих пор: хронология исчезновения отца с двумя сыновьями

В столице Башкирии пятые сутки разыскивают 37-летнего Артема Мазова и двух его несовершеннолетних сыновей – 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью. Глава семейства покинул дом, который находится в Калининском районе Уфы, вместе с сыновьями 26 октября около 17 часов. С тех пор их так и не нашли. К правоохранителям обратилась мать двоих детей и супруга Артема Эльмира Мазова. По словам уфимки, муж ушел с детьми на прогулку и не вернулся. Однако существуют и другие версии произошедшего. Например, согласно одной из них Артем ушел не просто так, а после того, как супруга сообщила ему о намерении развестись. А вот другая гласит, что муж и жена поругались из-за подозрений в измене.





28 октября Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело по статье за убийство 2 и более малолетних лиц.

— В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей и их отца, а также всех обстоятельств их исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Расследование уголовного дела находится на личном контроле и.о. руководителя следственного управления по Республике Башкортостан, — сообщалось пресс-службе следкома.

— К сожалению, я не вижу никого из них в живых. Ощущение, как будто голова кружится и такая мутная, как будто захлебываюсь. Скоро их найдут, — сказала эзотерик.

— По мужчине точно вижу, что нет в живых. Что-то связано с водой. Сделали вид, что на рыбалку едут, но у меня ощущения, что это было умышленно. А вот по детям не совсем понятно, возможно, мужчина оставил их у кого-то, — рассказала другая ясновидящая.

— Артем, пожалуйста, вернись. Вернись живой и с детьми, прошу. Я очень переживаю, очень беспокоюсь. Может быть, если кто-то видел или знает его местонахождение, пожалуйста, скажите, позвоните в полицию. Артем, не делай глупостей, пожалуйста. Вернись и верни детей, — сказала Эльмира.





29 октября правоохранители обнаружили автомобиль господина Мазова. Транспорт был оставлен за Максимовкой, близ санатория «Речные зори». Ранее машина Артема попала на камеры видеонаблюдения. Мужчина заезжал в хозяйственный магазин за бельевой веревкой, дети в тот момент оставались в автомобиле – сообщало издание «КП-Уфа». После обнаружения авто, правоохранители нашли на берегу Уфы надувной матрас. Сейчас реку «прочесывают» водолазы. К поискам подключились волонтеры и экстрасенсы. Последние поделились своими видениями с журналистами портала Proufu.Тем временем Мазовых так и не нашли. Корреспондентам «ГТРК-Башкортостан» удалось поговорить с матерью двоих детей. Эльмира Мазова слезно умоляет мужа вернутся живым и с детьми. Женщина не находит себе места.Поиски пропавших продолжаются. Просим всех, кто обладает информацией об их местонахождении, сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по телефону доверия: 8 (347) 251-62-51 или в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного телефона 020).

Приметы Артема Мазова: 37 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.



Приметы Ильи Мазова: 8 лет, рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.



Приметы Вячеслава Мазова: 5 лет, рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.

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Фото: МВД по РБ