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В Балтачевском районе мужчина ограбил местную мечеть

Добавлено: 30.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Балтачевский район
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В Балтачевском районе мужчина ограбил местную мечеть

В Отделение МВД России по Балтачевскому району поступило заявление от 28-летнего имама мечети из деревни Уразаево. По словам священнослужителя, ночью некий мужчина проник в здание и похитил деньги из ящика для пожертвований.


Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

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В ходе работы сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Предполагаемым злоумышленником оказался 18-летний житель деревни Уразаево, который ранее уже совершал кражи из отделения почты и магазина. Молодой человек дал признательные показания. По словам задержанного, он потратил почти половину суммы украденного на пиво и сигареты, которые употребил вместе со своими друзьями.

Полицейскими изъят остаток похищенных денег, которые будут возвращены заявителю.

По факту кражи следователями Отделение МВД России по Балтачевскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.
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Источник: 02.мвд.рф
Фото: foto-planeta.com
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