В Балтачевском районе мужчина ограбил местную мечеть

В Отделение МВД России по Балтачевскому району поступило заявление от 28-летнего имама мечети из деревни Уразаево. По словам священнослужителя, ночью некий мужчина проник в здание и похитил деньги из ящика для пожертвований.





Сумма ущерба составила около семи тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Фото: foto-planeta.com

В ходе работы сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого по горячим следам. Предполагаемым злоумышленником оказался 18-летний житель деревни Уразаево, который ранее уже совершал кражи из отделения почты и магазина. Молодой человек дал признательные показания. По словам задержанного, он потратил почти половину суммы украденного на пиво и сигареты, которые употребил вместе со своими друзьями.Полицейскими изъят остаток похищенных денег, которые будут возвращены заявителю.По факту кражи следователями Отделение МВД России по Балтачевскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.