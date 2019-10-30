В Уфе на проспекте Октября перевернулась маршрутная "Газель"

Сегодня днем в Уфе перевернулась маршрутка. Рейсовый автобус "Газель" ехал по маршруту № 233 в сторону центра города. В салоне находилось 5 пассажиров.



Полчаса назад на проспекте Октября перевернулась маршрутная "Газель". Автобус направлялся по маршруту № 233 в центр города. Внезапно прямо около республиканского управления ГИБДД микроавтобус завалился на бок и прокатился несколько метров по асфальту. Пассажирам пришлось покидать автобус через люк на крыше.

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На место происшествия незамедлительно стянулись сотрудники госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. По данным bash.news двум пассажирам автобуса понадобилась помощь врачей. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, однако предварительная версия уже известна.Установлено, что автобус "Газель" ехал по своей полосе для общественного транспорта. Все произошло из-за автомобиля "Лада Гранта", который повернул направо прямо перед "Газелью", подрезав водителя.