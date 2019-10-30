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В кабинете замглавы госкомстроя Башкирии Артема Ковшова прошли обыски

Добавлено: 30.10.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
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В кабинете замглавы госкомстроя Башкирии Артема Ковшова прошли обыски

По данным «Ъ-Уфа», сегодня утром  прошел обыск у заместителя руководителя госкомитета по строительству и архитектуре Артема Ковшова.

По предварительной информации, следователи могли прийти  с обыском из-за результатов проверки реновации санатория  «Юбилейный» в Евпатории  Контрольно-счетной палаты Башкирии.

Учредителями этого санатория являются башкирские «Янган-Тау» и «Красноусольский». Ревизия выявила «неэффективное и нерезультативное расходование средств на общую сумму 475,4 млн  рублей.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: фото из открытых источников
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