В кабинете замглавы госкомстроя Башкирии Артема Ковшова прошли обыски

По данным «Ъ-Уфа», сегодня утром прошел обыск у заместителя руководителя госкомитета по строительству и архитектуре Артема Ковшова.



По предварительной информации, следователи могли прийти с обыском из-за результатов проверки реновации санатория «Юбилейный» в Евпатории Контрольно-счетной палаты Башкирии.



Учредителями этого санатория являются башкирские «Янган-Тау» и «Красноусольский». Ревизия выявила «неэффективное и нерезультативное расходование средств на общую сумму 475,4 млн рублей.

Читать еще...



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: фото из открытых источников