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Авария в Уфе: на пересечении улиц Мира и Кольцевой два автомобиля въехали в угол жилого дома

Добавлено: 31.10.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: на пересечении улиц Мира и Кольцевой два автомобиля въехали в угол жилого дома

30 октября, в ДТП на пересечении улиц Мира и Кольцевой в Уфе сразу два автомобиля въехали в угол жилого дома. Столкнулись «Лада-Гранта» и Ford Fusion. Один человек погиб, еще четверо пострадали.


Фото с места происшествия опубликовали в тематическом городском паблике в соцсети:

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— «Гранта» начала нас обгонять по встречке вверх по улице Мира и не уступила [встречному автомобилю]. Один человек из иномарки погиб, другой в реанимации, двое живых. Из «Гранты» водитель живой, — сообщил пользователь Nikita Kuzmenok.
Пассажир Ford скончался до приезда медиковПерекресток, где произошла авария, не регулируется светофором.
— Этот перекресток столько жизней забрал! Жила в доме рядом. Были разговоры об установке светофора... но все только разговоры и обещания, — поделилась переживаниями Альфира Шакурова.
— Авария произошла в десятом часу вечера на пересечении улиц Кольцевая и Мира. 22-летний пассажир иномарки скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в больницу доставлены оба водителя и еще два пассажира Ford. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
Ранее сегодня в Уфе на проспекте Октября перевернулась маршрутка с пассажирами.
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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД РБ
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