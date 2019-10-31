Авария в Уфе: на пересечении улиц Мира и Кольцевой два автомобиля въехали в угол жилого дома

30 октября, в ДТП на пересечении улиц Мира и Кольцевой в Уфе сразу два автомобиля въехали в угол жилого дома. Столкнулись «Лада-Гранта» и Ford Fusion. Один человек погиб, еще четверо пострадали.





Фото с места происшествия опубликовали в тематическом городском паблике в соцсети:

— «Гранта» начала нас обгонять по встречке вверх по улице Мира и не уступила [встречному автомобилю]. Один человек из иномарки погиб, другой в реанимации, двое живых. Из «Гранты» водитель живой, — сообщил пользователь Nikita Kuzmenok.

— Этот перекресток столько жизней забрал! Жила в доме рядом. Были разговоры об установке светофора... но все только разговоры и обещания, — поделилась переживаниями Альфира Шакурова.

— Авария произошла в десятом часу вечера на пересечении улиц Кольцевая и Мира. 22-летний пассажир иномарки скончался до приезда скорой медицинской помощи. Также в больницу доставлены оба водителя и еще два пассажира Ford. На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

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Фото: ГИБДД РБ

Пассажир Ford скончался до приезда медиковПерекресток, где произошла авария, не регулируется светофором.Ранее сегодня в Уфе на проспекте Октября перевернулась маршрутка с пассажирами.