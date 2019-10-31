Авария в Гафурийском районе: «Лада Приора» протаранила попутный «КамАЗ», погиб пассажир
Комментарии (0)
Загрузка...
Вечером 30 октября на территории Гафурийского района произошла смертельная авария. На первом километре дороги Белое озеро-Табынск «Лада Приора» под управлением 33-летнего жителя Стерлитамака на высокой скорости протаранила попутный «КамАЗ».
Читать еще...
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
Загрузка...
Читайте также
Происшествия
Авария в Благовещенском районе: погиб водитель «ВАЗ-2112» вылетев с дороги в кювет
Происшествия
ДТП в Баймакском районе: водитель «Дэу Нексия» насмерть сбил пешехода
Происшествия
Авария в Калтасинском районе: машина опрокинулась в кювет, пострадали три пассажира
Происшествия
В Благоварском районе Башкирии водитель погубил своего приятеля врезавшись в опору
Происшествия
В Салавате легковушка врезалась в грейдер: погиб пассажир
Происшествия
В Аургазинском районе внедорожник столкнулся сразу с двумя автомобилями: погиб пассажир
Происшествия
В Мишкинском районе «десятка» опрокинулась в кювет: двое человек погибли, один госпитализирован
Общество / Происшествия
В Белорецком районе произошла страшная авария двух грузовиков