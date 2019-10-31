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Авария в Гафурийском районе: «Лада Приора» протаранила попутный «КамАЗ», погиб пассажир

Добавлено: 31.10.19
Просмотров: 76
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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Авария в Гафурийском районе: «Лада Приора» протаранила попутный «КамАЗ», погиб пассажир

Вечером 30 октября на территории Гафурийского района произошла смертельная авария. На первом километре дороги Белое озеро-Табынск «Лада Приора» под управлением 33-летнего жителя Стерлитамака на высокой скорости протаранила попутный «КамАЗ».

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Не совместимые с жизнью травмы получил 32-летний пассажир «Приоры». А водитель и еще один 22-летний пассажир оказались на больничной койке.
За минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано десять аварий с двумя погибшими и 14 пострадавшими.
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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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