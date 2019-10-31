Авария в Гафурийском районе: «Лада Приора» протаранила попутный «КамАЗ», погиб пассажир

Вечером 30 октября на территории Гафурийского района произошла смертельная авария. На первом километре дороги Белое озеро-Табынск «Лада Приора» под управлением 33-летнего жителя Стерлитамака на высокой скорости протаранила попутный «КамАЗ».



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Не совместимые с жизнью травмы получил 32-летний пассажир «Приоры». А водитель и еще один 22-летний пассажир оказались на больничной койке.За минувшие сутки в Башкортостане зарегистрировано десять аварий с двумя погибшими и 14 пострадавшими.