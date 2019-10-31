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Авария в Мишкинском районе: недалеко от деревни Чураево перевернулся пассажирский автобус

Добавлено: 31.10.19
Просмотров: 407
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Мишкинский район
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Авария в Мишкинском районе: недалеко от деревни Чураево перевернулся пассажирский автобус

Авария с участием пассажирского автобуса произошла на трассе «Уфа – Бирск – Янаул» недалеко от деревни Чураево Мишкинского района Башкирии. Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением: машина перевернулась.


По данным пресс-службы регионального МЧС, в салоне автобуса в этот момент находилось восемь человек.

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«По предварительным данным, пострадало пять человек, каретами скорой медицинской помощи доставляются в Центральную районную больницу Бирского района. Затруднений в движении транспорта нет», — уточнили спасатели.
Позднее в республиканской ГИБДД отметили, что за медицинской помощью обратились шесть человек. Причины ДТП пока неизвестны.

В МЧС Башкирии попросили водителей соблюдать ПДД и учитывать погодные условия при выборе скорости, дистанции и маневра.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ, ГИБДД по РБ
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