Авария в Мишкинском районе: недалеко от деревни Чураево перевернулся пассажирский автобус

Авария с участием пассажирского автобуса произошла на трассе «Уфа – Бирск – Янаул» недалеко от деревни Чураево Мишкинского района Башкирии. Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением: машина перевернулась.





По данным пресс-службы регионального МЧС, в салоне автобуса в этот момент находилось восемь человек.

«По предварительным данным, пострадало пять человек, каретами скорой медицинской помощи доставляются в Центральную районную больницу Бирского района. Затруднений в движении транспорта нет», — уточнили спасатели.

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Фото: МЧС по РБ, ГИБДД по РБ

Позднее в республиканской ГИБДД отметили, что за медицинской помощью обратились шесть человек. Причины ДТП пока неизвестны.В МЧС Башкирии попросили водителей соблюдать ПДД и учитывать погодные условия при выборе скорости, дистанции и маневра.