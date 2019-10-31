Авария в Стерлитамакском районе: грузовой автомобиль опрокинулся с моста в реку возле села Подлесное
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В Центр управления в кризисных ситуациях регионально МЧС 31 октября поступило сообщение о том, что в Стерлитамакском районе на трассе Уфа-Оренбург около села Подлесное произошло серьезное ДТП.
«Проводится разборка места ДТП — выгружают прицеп фуры. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется», — сообщили в ведомстве.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
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