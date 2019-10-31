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Авария в Стерлитамакском районе: грузовой автомобиль опрокинулся с моста в реку возле села Подлесное

Добавлено: 31.10.19
Просмотров: 108
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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Авария в Стерлитамакском районе: грузовой автомобиль опрокинулся с моста в реку возле села Подлесное

В Центр управления в кризисных ситуациях регионально МЧС 31 октября поступило сообщение о том, что в Стерлитамакском районе на трассе Уфа-Оренбург около села Подлесное произошло серьезное ДТП.

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По данным пресс-службы МЧС Башкирии, грузовой автомобиль опрокинулся с моста в реку. На месте находятся медики, сотрудники ГИБДД, полиция и сотрудники администрации.
«Проводится разборка места ДТП — выгружают прицеп фуры. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется», — сообщили в ведомстве.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
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