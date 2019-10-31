В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду

Опубликовано фото предполагаемого убийцы шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. По информации Следственного комитета РФ, местный житель, 36-летний Денис Поздеев, убил спящего ребенка во время тихого часа.



Фото предполагаемого убийцы опубликовал Пятый канал со ссылкой на «Известия». По данным РИА «Новости», убийца ребенка проходил лечение у нарколога и пошел в детский сад из-за галлюцинаций. Сообщается, что мужчина лечился с 2016 года у нарколога в окружной больнице Нарьян-Мара. Установлено, что в момент совершения преступления Денис Поздеев находился в состоянии опьянения. Сейчас он находится на допросе, психиатры проверят его на вменяемость.

Фото: Известия

Ранее стало известно, что пострадавший в детском саду Нарьян-Мара ребенок скончался на месте от ножевых ранений. Мужчина набросился на ребенка, спавшего в углу. Задержанный мужчина объяснил, что совершить убийство его заставили голоса в голове.