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В городе Дюртюли обнаружили мертвым месячного ребенка

Добавлено: 31.10.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дюртюлинский район
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В городе Дюртюли обнаружили мертвым месячного ребенка

Накануне в башкирском городе Дюртюли был обнаружен труп младенца. Его бездыханное тело лежало среди бутылок из-под алкоголя.

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На мертвого малыша наткнулась его собственная 26-летняя мать. Собственный источник "КП-Уфа" сообщает, что криминалисты при беглом осмотре не заметили на ребенке видимых повреждений. Погибшего передали на судмедэкспертизу. 8 ноября ему бы исполнился всего один месяц.

С места преступления полицейские изъяли вещи, постельные принадлежности, 16 бутылок из-под пива и четыре сотовых телефона.

Сейчас в отношении непутевой молодой матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Девушку отпустили под подписку о невыезде.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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