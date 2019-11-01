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В Зилаирском районе сотрудницы кредитной компании оформили займы, воспользовавшись базой данных клиентов

Добавлено: 01.11.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Зилаирский район
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В Зилаирском районе сотрудницы кредитной компании оформили займы, воспользовавшись базой данных клиентов

Прокуратура Зилаирского района по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства о кредитной деятельности в ООО МКК «Уфа-Альянс».


Женщина пожаловалась на то, что ей пришло уведомление о просроченном займе, при этом она его не оформляла.

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Проверкой установлено, что сотрудница кредитной компании воспользовалась копией паспорта своей знакомой, подделала её подпись и оформила на неё займ в размере 15 тыс. рублей, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Две сотрудницы фирмы использовали паспортные данные из электронной базы клиентов и, подделав подписи, оформили займы на 70 граждан района.

Ущерб от незаконных действий составил свыше 600 тыс. рублей.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ход и результаты расследования которого находятся на контроле надзорного ведомства.
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Источник: bashprok.ru
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