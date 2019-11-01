Вчера, 31 октября, в Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка.





Как сообщает «КП-Уфа», все произошло около 12 часов дня на 1524-м километре Куйбышевской железной дороги. 18-летний Дамир С. (имя изменено), учащийся третьего курса местного техникума, шел вдоль рельсов и не слышал сигналов приближающегося поезда.

Машинист пытался применить экстренное торможение, но не успел – многотонная железная махина сбила и протащила парня. От полученных травм Дамир скончался на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.Напомним, что это не первый похожий случай в небольшом Давлеканово. В конце мая 2019 года поезд сбил 16-летнего местного студента. Друзья погибшего тогда заявляли, что кто-то специально подстроил его гибель.



