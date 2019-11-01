Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка

В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка

Добавлено: 01.11.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка

Вчера, 31 октября, в Давлеканово грузовой поезд насмерть сбил подростка.


Как сообщает «КП-Уфа», все произошло около 12 часов дня на 1524-м километре Куйбышевской железной дороги. 18-летний Дамир С. (имя изменено), учащийся третьего курса местного техникума, шел вдоль рельсов и не слышал сигналов приближающегося поезда.

В Давлекановском районе прекрасному полу рассказали о красоте на «Территории женского счастья»

Читайте также:

В Давлекановском районе прекрасному полу рассказали о красоте на «Территории женского счастья»
Машинист пытался применить экстренное торможение, но не успел – многотонная железная махина сбила и протащила парня. От полученных травм Дамир скончался на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, что это не первый похожий случай в небольшом Давлеканово. В конце мая 2019 года поезд сбил 16-летнего местного студента. Друзья погибшего тогда заявляли, что кто-то специально подстроил его гибель.
Читать еще...


Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Белебеевском районе грузовой поезд сбил молодого человека
Происшествия
В Белебеевском районе грузовой поезд сбил молодого человека
В Стерлитамакском районе тепловоз насмерть задавил мужчину
Происшествия
В Стерлитамакском районе тепловоз насмерть задавил мужчину
В Башкирии водитель из Мелеуза насмерть сбил жителя Зиргана
Происшествия
В Башкирии водитель из Мелеуза насмерть сбил жителя Зиргана
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
Происшествия
В Краснокамском районе фура насмерть сбила пожилого мужчину
В Башкирии столкнулись поезд и грузовой автомобиль
Происшествия
В Башкирии столкнулись поезд и грузовой автомобиль
В Стерлитамаке под колесами поезда погиб 21-летний местный житель
Происшествия
В Стерлитамаке под колесами поезда погиб 21-летний местный житель
В Сибае с рельсов сошел грузовой поезд
Общество
В Сибае с рельсов сошел грузовой поезд
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке грузовой поезд насмерть сбил мужчину и женщину
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: