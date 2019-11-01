Авария в Белорецком районе: на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись Лада Гранта» и «Ниссан Альмера»

Сегодня, 1 ноября, в Белорецком районе случилось серьезное ДТП, которой лишь чудом обошлось без жертв. Около четырех часов дня на 210 километре трассы Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск столкнулись встречные «Лада Гранта» и «Ниссан Альмера».



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. 52-летний водитель «Гранты» и четверо его пассажиров получили травмы. Также среди пострадавших -47-летний водитель иномарка, его 47-летняя жена и 16-летний сын. По данным пресс-службы госкомитета по ЧС Башкирии, среди пострадавших – двое подростков.