В Белебее мужчина избил друга в лесу и оставил умирать на холоде

Как сообщили в СУ СКР по РБ, 20 октября 2019 года потерпевший и подозреваемый приехали на машине последнего в лесной массив в пригороде Белебея, где между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего, после чего последний убежал в неизвестном направлении, а подозреваемый уехал на своем автомобиле, оставив его на месте конфликта, рассчитывая, что тот сам доберется до дома.





На улице была низкая температура, а потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и у него не было при себе верхней одежды. Через непродолжительное время потерпевший скончался недалеко от места конфликта от переохлаждения организма.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay.com

Пару дней спустя, заметив отсутствие потерпевшего, подозреваемый вернулся на место происшествия и обнаружил тело мужчины. Первоначально подозреваемый решил скрыть факт его смерти и закопал тело потерпевшего, однако, впоследствии обратился в полицию, сознался в содеянном и указал на его местонахождение.В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления.