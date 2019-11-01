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В Белебее мужчина избил друга в лесу и оставил умирать на холоде

Добавлено: 01.11.19
Просмотров: 87
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебее мужчина избил друга в лесу и оставил умирать на холоде

Как сообщили в СУ СКР по РБ, 20 октября 2019 года потерпевший и подозреваемый приехали на машине последнего в лесной массив в пригороде Белебея, где между ними произошел конфликт, во время которого подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего, после чего последний убежал в неизвестном направлении, а подозреваемый уехал на своем автомобиле, оставив его на месте конфликта, рассчитывая, что тот сам доберется до дома.


На улице была низкая температура, а потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения и у него не было при себе верхней одежды. Через непродолжительное время потерпевший скончался недалеко от места конфликта от переохлаждения организма.

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Пару дней спустя, заметив отсутствие потерпевшего, подозреваемый вернулся на место происшествия и обнаружил тело мужчины. Первоначально подозреваемый решил скрыть факт его смерти и закопал тело потерпевшего, однако, впоследствии обратился в полицию, сознался в содеянном и указал на его местонахождение.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com
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