В Илишевском районе молодой сотрудник СИЗО покончил с собой в гараже
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В селе Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии покончил с собой 24-летний сотрудник службы исполнения наказания. Младший сержант работал в СИЗО в городе Дюртюли около четырех месяцев.
О гибели молодого человека сегодня, 1 ноября, сообщил Telegram-канал «Омбудсмен полиции», хотя все произошло еще 30 октября. Как говорится в донесении, смерть зафиксировала фельдшер прибывшей бригады скорой помощи.
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— Поступила информация о гибели сотрудника следственного изолятора. Проводится служебная проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.Известно, парень не был женат. Что могло подтолкнуть его к отчаянному шагу, установят следователи.
— Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, — сообщили в Следственном комитете Башкирии.Читать еще...
Источник:
ufa1.ru
Фото: из открытых источников
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