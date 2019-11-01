В Илишевском районе молодой сотрудник СИЗО покончил с собой в гараже

В селе Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии покончил с собой 24-летний сотрудник службы исполнения наказания. Младший сержант работал в СИЗО в городе Дюртюли около четырех месяцев.





О гибели молодого человека сегодня, 1 ноября, сообщил Telegram-канал «Омбудсмен полиции», хотя все произошло еще 30 октября. Как говорится в донесении, смерть зафиксировала фельдшер прибывшей бригады скорой помощи.

— Поступила информация о гибели сотрудника следственного изолятора. Проводится служебная проверка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

— Проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, — сообщили в Следственном комитете Башкирии.

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Фото: из открытых источников

В управлении ФСИН по Башкирии смертельный случай подтвердили.Известно, парень не был женат. Что могло подтолкнуть его к отчаянному шагу, установят следователи.