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В Илишевском районе на МТФ обнаружили разлив канализационных стоков

Добавлено: 02.11.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Илишевский район
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В Илишевском районе на МТФ обнаружили разлив канализационных стоков

В селе Верхнечереккулево Илишевского района Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков

На место выехали инспекторы Нефтекамского территориального комитета Минэкологии региона.

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Установлено, что канализационный колодец, принадлежащий сельхозкооперативу им Куйбышева, переполнен, в результате чего происходит перелив сточных вод на почву.

В настоящее время последствия происшествия ликвидированы. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Минэкологии РБ
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