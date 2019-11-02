В Илишевском районе на МТФ обнаружили разлив канализационных стоков

В селе Верхнечереккулево Илишевского района Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков



На место выехали инспекторы Нефтекамского территориального комитета Минэкологии региона.



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Фото: Минэкологии РБ

Установлено, что канализационный колодец, принадлежащий сельхозкооперативу им Куйбышева, переполнен, в результате чего происходит перелив сточных вод на почву.В настоящее время последствия происшествия ликвидированы. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.