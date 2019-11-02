В Илишевском районе на МТФ обнаружили разлив канализационных стоков
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В селе Верхнечереккулево Илишевского района Башкирии возле молочно-товарной фермы обнаружен разлив канализационных стоков
На место выехали инспекторы Нефтекамского территориального комитета Минэкологии региона.
В настоящее время последствия происшествия ликвидированы. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности.
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Источник:
www.bashinform.ru
Фото: Минэкологии РБ
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