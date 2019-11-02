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Авария в Уфе: китайская иномарка протаранила "Яндекс.Такси"

Добавлено: 02.11.19
Просмотров: 80
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: китайская иномарка протаранила "Яндекс.Такси"

Накануне в полночь в Уфе произошла страшная авария. На перекрестке в районе Спортивной китайская иномарка протаранила "Яндекс.Такси". Один из автомобилей вылетел в сторону остановки и сбил убегающего от столкновения пешехода.


Скрежет метала и крики людей. Это не съемки блокбастера, а последствия жуткой аварии, в которой, к счастью, никто не погиб. Около полуночи в Уфе на Спортивной автомобиль, направляющийся в сторону Черниковки, попытался проскочить перекресток на мигающий свет светофора. В этот момент с другой стороны проспекта Октября в сторону Новостройки сворачивал таксист.

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От страшного столкновения первый автомобиль раскрутило с большой скоростью. По опубликованным кадрам момента аварии видно, как у края дороги стоит пешеход, который пытается убежать от летящей на него машины, но не успевает этого сделать.

Руслан П., очевидец
Это ужасно, я в 10 метрах был. От удара автомобиль "размотало", он сразу же полетел в сторону остановки. А там пешеход стоял, автобусы высматривал, он не успел отбежать. Думали все, его убило, а потом оказалось, что все живы.
В социальных сетях перекресток на Спортивной давно уже назвали бермудским треугольником. На этом участке в городе достаточно часто происходят страшные аварии. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники, скорая и пожарные. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по данному факту.
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Источник: bash.news
Фото: bash.news
Видео: bash.news
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