Авария в Уфе: китайская иномарка протаранила "Яндекс.Такси"

Накануне в полночь в Уфе произошла страшная авария. На перекрестке в районе Спортивной китайская иномарка протаранила "Яндекс.Такси". Один из автомобилей вылетел в сторону остановки и сбил убегающего от столкновения пешехода.





Скрежет метала и крики людей. Это не съемки блокбастера, а последствия жуткой аварии, в которой, к счастью, никто не погиб. Около полуночи в Уфе на Спортивной автомобиль, направляющийся в сторону Черниковки, попытался проскочить перекресток на мигающий свет светофора. В этот момент с другой стороны проспекта Октября в сторону Новостройки сворачивал таксист.

Это ужасно, я в 10 метрах был. От удара автомобиль "размотало", он сразу же полетел в сторону остановки. А там пешеход стоял, автобусы высматривал, он не успел отбежать. Думали все, его убило, а потом оказалось, что все живы.

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Фото: bash.news

От страшного столкновения первый автомобиль раскрутило с большой скоростью. По опубликованным кадрам момента аварии видно, как у края дороги стоит пешеход, который пытается убежать от летящей на него машины, но не успевает этого сделать.В социальных сетях перекресток на Спортивной давно уже назвали бермудским треугольником. На этом участке в городе достаточно часто происходят страшные аварии. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники, скорая и пожарные. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по данному факту.