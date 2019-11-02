Авария в Туймазинском районе: недалеко от села Сатыре Туймазы столкнулись Нива и КамАЗ, погиб водитель

В региональном ГИБДД передали, что накануне в Туймазинском районе произошла серьезная авария.

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Фото: ГИБДД по РБ

По данным дорожной полиции на втором километре к подъезду к селу Сатыре Туймазы столкнулись встречные «Лада Нива» под управлением 33-летнего местного жителя и КамАЗ.В результате столкновения на месте скончался 33-летний водитель легкового автомобиля, его 32-летняя жена госпитализирована.