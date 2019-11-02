Авария в Туймазинском районе: недалеко от села Сатыре Туймазы столкнулись Нива и КамАЗ, погиб водитель
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В региональном ГИБДД передали, что накануне в Туймазинском районе произошла серьезная авария.
В результате столкновения на месте скончался 33-летний водитель легкового автомобиля, его 32-летняя жена госпитализирована.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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