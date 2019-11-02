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Авария в Туймазинском районе: недалеко от села Сатыре Туймазы столкнулись Нива и КамАЗ, погиб водитель

Добавлено: 02.11.19
Просмотров: 128
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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Авария в Туймазинском районе: недалеко от села Сатыре Туймазы столкнулись Нива и КамАЗ, погиб водитель

В региональном ГИБДД передали, что накануне в Туймазинском районе произошла серьезная авария. 

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По данным дорожной полиции на втором километре к подъезду к селу Сатыре Туймазы столкнулись встречные «Лада Нива» под управлением 33-летнего местного жителя и КамАЗ.
 
В результате столкновения на месте скончался 33-летний водитель легкового автомобиля, его 32-летняя жена госпитализирована. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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