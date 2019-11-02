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Жена Артема Мазова из Уфы рассказала, как проходят поиски мужчины и двух детей

Добавлено: 02.11.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Жена Артема Мазова из Уфы рассказала, как проходят поиски мужчины и двух детей

В Уфе продолжаются поиски пропавшего 37-летнего Артема Мазова и его сыновей – восьмилетнего Ильи и пятилетнего Вячеслава.


Сегодня, 2 ноября, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" с утра вышли на прочес окрестностей СНТ "Речные зори" - именно там неподалеку был найден брошенный автомобиль, принадлежавший семье. Не останавливают поиски следователи и оперативники, тем более им на помощь прибыли московские коллеги-криминалисты.

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Жена Артема Эльмира Мазова очень расстроена, что от ее близких нет никаких известий, но старается не терять силы духа и надежды на счастливый исход.
- Новостей нет, - вздыхает женщина и добавляет, что если кто увидит людей, похожих на ее мужа и сыновей, пусть немедленно сообщит в полицию и сфотографирует их.
Что касается фотографий, то вчера в СМИ появилась информация, что в Оренбурге заметили мужчину, сильно напоминающего Артема Мазова. Камеры видеонаблюдения в булочной зафиксировали, как мужчина выбирает выпечку для своих двух сыновей. Очевидец предположил, что это и может быть пропавший уфимец.

Вот только сама Эльмира, едва взглянув на снимки, сразу же опровергла эту информацию.

- Это 100% не они. Зачем вообще присылать эти снимки, если там видно, что это взрослые дети, - недоумевает женщина.
Напомним, что 37-летнего Артема Мазова и его сыновей разыскивают с субботы, 26 октября. Мужчина поссорился с женой из-за предстоящего развода, после чего собрал детей и укатил на своей иномарке в неизвестном направлении. Позже автомобиль найдут брошенным на стоянке возле санатория «Речные зори», а на берегу реки Уфа полицейские наткнутся на надувной матрас, принадлежащий детям. Волонтеры и оперативники прочесывают не только лесополосу и окрестности Инорса, но и район Каменной переправы, двигаясь вверх по течению реки.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ufa.kp.ru
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