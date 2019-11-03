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Жена пропавшего Артема Мазова из Уфы попросила жителей Башкирии о помощи

Добавлено: 03.11.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Жена пропавшего Артема Мазова из Уфы попросила жителей Башкирии о помощи

Супруга пропавшего в Уфе 37-летнего Артема Мазова Эльмира через корреспондента «КП-Уфа» попросила граждан о помощи.


Мама двоих детей в личной беседе с корреспондентом «Комсомолки» обратилась к жителям Башкирии и остальных регионов страны.

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- Пожалуйста, напишите, что мы их любим и ждем. Пока есть надежда я живу, - заявила женщина журналистам (орфография сохранена).
Также женщина попросила отправлять ей фотографии всех людей, похожих на ее супруга и детей и выходить на поиски пропавших.

Напомним, что отец двоих детей Артем Мазов пропал в Уфе на прошлой неделе в субботу, 26 октября. Вместе с ним пропали двое сыновей 5 и 8 лет. По некоторой информации, он мог уйти из дома из-за предстоящего развода.

На поиски пропавших каждый день выходят волонтеры-добровольцы, профессиональные спасатели и сотрудники МВД.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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