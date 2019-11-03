Авария в Чекмагушевском районе: водитель грузовика погиб опрокинувшись в кювет
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В Чекмагушевском районе Башкирии грузовик ГАЗ съехал с дороги в кювет и перевернулся накануне, 2 ноября. Автомобилем управлял 54-летний местный житель.
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За минувшие сутки на дорогах республики произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и девять пострадали.
На днях в Башкирии съехала с дороги и опрокинулась в речку фура, водителя нашли не сразу.
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Источник:
ufa1.ru
Фото: ГИБДД РБ
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