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Авария в Чекмагушевском районе: водитель грузовика погиб опрокинувшись в кювет

Добавлено: 03.11.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чекмагушевский район
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Авария в Чекмагушевском районе: водитель грузовика погиб опрокинувшись в кювет

В Чекмагушевском районе Башкирии грузовик ГАЗ съехал с дороги в кювет и перевернулся накануне, 2 ноября. Автомобилем управлял 54-летний местный житель.

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— Авария произошла на автодороге между Юмашево и Кашкарово. Водитель скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

За минувшие сутки на дорогах республики произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и девять пострадали.

На днях в Башкирии съехала с дороги и опрокинулась в речку фура, водителя нашли не сразу.
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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД РБ
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