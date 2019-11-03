Авария в Куюргазинском районе: пьяная пара угнала автомобиль и попала в ДТП

В Башкирии полицейские по горячим следам разыскали угнанный автомобиль. Машину обнаружили разбитой в кювете. В салоне находились мужчина и женщина в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в Куюргазинском районе на трассе Маячный-Ермолаево.





Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, за рулем угнанной легковушки находился 31-летний житель села Абдулово. Мужчина с подругой пришел к односельчанину и попросил довезти их до соседней деревни. Хозяин машины отказал, сославшись на то, что пьян. Тогда злоумышленник дождался пока владелец автомобиля уснет, похитил ключи и угнал транспортное средство.

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Фото: пресс-служба МВД по РБ

Подозреваемый и его подруга побывали за ночь сразу в двух соседних деревнях. Однако в какой-то момент пьяный водитель не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет. Пассажирку госпитализировали с переломом позвоночника. Возбуждено уголовное дело.