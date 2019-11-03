Авария в Кумертау: «ВАЗ-2109» столкнулся с «Опель Астра»
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По сообщению Госкомитета по ЧС в Башкирии сегодня в Кумертау произошло столкновение двух встречных автомобилей, в результате которого пострадали два человека.
По данным комитета, столкнулись автомобили «ВАЗ-2109» и «Опель Астра». Пострадавшие оказались заблокированными в автомобилях, их извлекли из ловушки и передали скорой помощи.
«Такие природные явления, как снегопад и гололедица, служат источниками опасности для водителей. С наступлением темноты эти метеорологические явления ухудшают видимость на дорогах и создают большие трудности в безопасном управлении автомобилем. Поэтому автомобилистам следует быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения», – отметили в пресс-службе ведомства.Читать еще...
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Госкомитета по ЧС
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