В Уфе загорелось здание мечети «Хамза»

В Уфе в микрорайоне Сипайлово загорелась мечеть «Хамза». Об этом сообщает МЧС Башкирии.



«Установлено, что на втором этаже мечети произошло горение учебных принадлежностей. В 23:55 пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.

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Фото: фото: МЧС по РБ

Возгорание произошло накануне около 23:48 по улице Гагарина.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.