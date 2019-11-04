В Уфе загорелось здание мечети «Хамза»
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В Уфе в микрорайоне Сипайлово загорелась мечеть «Хамза». Об этом сообщает МЧС Башкирии.
«Установлено, что на втором этаже мечети произошло горение учебных принадлежностей. В 23:55 пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет», - рассказали в ведомстве.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: фото: МЧС по РБ
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